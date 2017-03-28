曾被封最愚蠢銀行 德銀行險又錯匯50億歐元

曾被冠上「最愚蠢銀行」的德國復興信貸銀行（KfW）日前差點又傳大烏龍。（美聯社）

2017-03-28 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕曾被冠上「最愚蠢銀行」的德國復興信貸銀行（KfW）日前差點又傳大烏龍，因內部人員失誤，造成匯款系統出問題，導致銀行轉出近50億歐元（約1652億台幣）給其他4家銀行，所幸經央行提醒後才追回鉅款。

綜合外媒報導，這不是復興信貸銀行首次出錯，2008年金融危機就曾鬧過笑話，雷曼兄弟（Lehman Brothers Holdings Inc.）申請破產當天，銀行還透過自動轉帳，向雷曼公司匯入3億歐元（約99.2億台幣），當時被封為「最愚蠢銀行」。

今年2月「最愚蠢銀行」又鬧烏龍，因為內部人員疏失，差點又導致50億歐元蒸發，該技術人員不慎在系統誤植「自動重複指令」，因此導致系統重複向德國4大銀行匯款。

匯款立刻引起德國央行注意，最後即時追回鉅額款項。對此復興信貸銀行發聲明強調，「失誤是系統操作時難免的，已著手進行調查，相信很快就能查明事發因素，以確保不會再次發生。」

即便被封為最愚蠢銀行，根據《全球金融》（Global Finance）雜誌排名，德國復興信貸銀行的安全性是全球最高。