英業達去年匯損高達19.27億元
2017-03-28 15:17
〔記者卓怡君／台北報導〕受到新台幣升值與人民幣貶值雙重夾擊，英業達（2356）去年匯損金額高達19.27億元，較前年的6.69億元匯損大增，侵蝕去年每股盈餘高達0.53元，英業達發言人游進寶表示，近期新台幣升值對出口產業造成很大壓力，英業達只能進行避險，至於積極避險可做的相對有限。
英業達去年EPS1.57元，較前年的1.55元成長，去年營業淨利年增51%，獲利主要受到匯損拖累。英業達指出，本季本業表現不錯，但業外匯損就目前來看仍有很大壓力。
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