年報繳交期限將至 KPMG：留意三大類錯誤

2017-03-28 16:26

［記者吳佳蓉／台北報導］接近3月底年度財報繳交期限，安侯建業（KPMG）會計師陳宜君表示，依照往年經驗，企業年報最常犯的錯誤包括「分類錯誤」及「未適當揭露」，此外，一半以上年報錯誤，都是在「資金貸與及背書保證」這塊出問題，導致遭受罰並留有不良紀錄。

安侯建業（KPMG）會計師事務所今舉辦「2017第一季讀書會」，陳宜君指出，2013年公開發行公司分階段導入IFRS後，金管會每年都會針對審閱財報的結果，列出缺失彙總表；歷年常見的錯誤，不是分類錯誤，就是未依規定適當揭露相關資訊。

陳宜君舉例，在分類錯誤部分，定期存款的歸類錯誤就是常見的一種，IFRS上路前，定期存款可歸類在現金及金融存款項下，但採用IFRS後，定期存款歸類方式必須改變，企業若仍想把定期存款列在現金及約當現金項下，要特別提出說明，說明該筆定期存款具備短期、可隨時在不造成重大虧損前提下轉為現金等符合約當現金之特質。

至於普遍的未適當揭露缺失，如未完整揭露所有金融工具的公允價值資訊，且未依照公允價值衡量分級，去歸類每一類別金融工具的層級。或於附註揭露時，未揭露或誤植母公司與子公司間的業務關係及重要交易等。

此外，陳宜君指出，每年有二分之一到三分之二的財報錯誤，都出現在「資金貸與及背書保證」，但明明近年相關法令沒有重大更迭，有不少企業多是「技術犯規」，在有些依規定需公告的狀況下（如借貸金額超限），卻未依規定期限公告；或是被發現董事會實際通過的資金貸與及背書保證限額，與對外公告的不同，」進而遭罰款，留下缺失紀錄，提醒企業多加留意。