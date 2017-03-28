匯率攪局 台股今維持平盤 千呼萬喚攻不上萬

2017-03-28 14:02

〔記者羅倩宜／台北報導〕台股今年已多次挑戰萬點，只差臨門一腳、但始終攻不上萬點。今（28日）收盤小跌不到1點，收在9876.45點，收交量突破千億，來到1030.28億元。法人認為，台幣升值的兩面刃，對股市投下變數，一方面雖代表外資持續匯入，另一方面造成上市櫃公司匯損，未來反映在個股財報基本面上，衝擊股價表現。

台股今開高走低，早盤台積電（2330）上揚，一度觸及歷史新高的195元，因此帶動大盤上漲45點。但午盤反轉向下，加權指數由紅翻黑；尾盤再上拉，跌幅收斂，終場小跌0.32點。台積電收盤上漲1.5元，報194.5元，仍居高檔；股王大立光（3008）今下挫 60元，收在4735元。

新台幣今午盤再大升一角，升破30.2兑一美元，不僅外銷為主的傳統産業如機械、鋼鐵叫苦，外匯避險有道的電子大廠也受衝擊。由於過去兩季台幣變化過於劇烈，龍頭台積電、聯發科（2454）錯估匯率目標，恐蒙受匯損。兩大廠原本預估本季台幣將達31.8到32元區間，與目前新台幣價位差距超過5%。

台積電曾在法説中表示，台幣每升值1％，毛利率約減少0.4%，依此推算，本季毛利率恐減損2%。

電子股中，LED磊晶廠晶電（2448）因營運即將由虧轉盈，轉機題材獲外資吹捧，今收盤上漲近5%，收在31.9元，已逼近波段新高。同屬LED上游的光磊，主攻利基市場，但今日下挫4%。觸控大廠TPK-KY（3673）今也收漲3%。

法人表示，美股陷入整理，導致國內蘋概股也受到影響，尤其投信在清明長假前賣壓較重，短線大盤進入震盪整理。