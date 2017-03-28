台股收盤下跌0.32點 報9876.45點
2017-03-28 13:37
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤下跌0.32點，跌幅0％，報9876.45點，成交金額為1030.28億元。
櫃買指數今天收盤下跌1.71點，報134.19點，成交金額為360.75億元。
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