宏達電搶攻VR娛樂市場 股價一度站上80元關卡
〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電HTC（2498）受到與華納兄弟娛樂公司共同宣布達成策略夥伴關係的激勵，今日股價一度站回80元關卡。
宏達電HTC Vive將獨家取得名導史蒂芬史匹柏備受全球矚目的新作「一級玩家」Ready Player One的所有虛擬實境內容合作夥伴，包括線上及線下的電影院線播映與家庭娛樂系統發行。
一級玩家改編自恩斯特克萊恩（Ernest Cline）所著之同名小說，是故事情節大部分在虛擬實境空間內展開的科幻動作驚悚片。 這部電影預計將於2018年3月30日由華納兄弟影業、安培林合夥人公司和威秀電影公司，共同於全球電影院線系統發行上映。
Vive將製作多款基於一級玩家情節場景的虛擬實境應用，並透過Viveport發布給全球所有家用虛擬實境平台的用戶，包括運用高階電腦執行或使用行動裝置的用戶。 此外，Vive也計劃將此啟發自一級玩家的應用內容，透過Viveport Arcade平台提供給各地的虛擬實境遊樂園，並在今年全球的各大消費者展覽活動中展示此虛擬實境體驗和遊戲。
華納兄弟全球行銷總經理Blair Rich表示，電影一級玩家中塑造的虛擬實境世界觀既前衛、內涵深厚、更在處處引人入勝。藉由Vive，來彰顯現實虛擬實境的未來。Vive是華納兄弟可以想到最完美的合作夥伴，更是此時此刻，在全球擁有最廣觀眾影響力的虛擬實境裝置，無論是家庭使用、行動運用、還是線下實體通路，華納威秀非常高興HTC Vive將與一級玩家合作，也很興奮雙方共同攜手在2018春季上映。
奧斯卡最佳導演史蒂芬史匹柏（辛德勒的名單、搶救雷恩大兵）執導的電影一級玩家，由泰謝里丹、奧利薇亞庫克、班曼德森、及T.J.米勒主演；馬克勞倫斯與賽門佩吉參與演出。電影改編自恩斯特克萊恩的同名小說，劇本則由塞克潘與克萊恩共同負責撰寫。此部電影由史蒂芬史匹柏、唐納迪萊恩、丹法拉、及克莉絲汀馬科斯庫克瑞格出任製片，由亞當桑納、丹尼爾路皮、克里斯狄法利亞、及布魯斯柏曼共同監製。電影一級玩家由華納兄弟與安培林合夥人公司共同發行，並與威秀電影公司、安培林製作公司、迪萊恩製片公司、及史蒂芬史匹柏電影公司合作。電影一級玩家將由華納兄弟影業、華納兄弟娛樂公司發行，部分地區由威秀電影公司發行。
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