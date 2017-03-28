三貝德4月27日上櫃 掛牌價暫定85元
2017-03-28 12:55
〔記者張慧雯／台北報導〕三貝德數位文創（8489）今（28）日宣布，通過櫃買中心核准上櫃後，預計於4月27日正式掛牌，股本2.29億元、掛牌價格暫定85元，總經理魏宏泰表示，今年除繼續深耕台灣市場外，還會將版圖拓展至中國，預計下半年有更明確的合作方式、挹注營收。
董事長石永信也說，目前學習管道包括補習班、家教、數位學習，未來將成立「大平台」。過去補習班名師可能只幫三貝德拍片，但未來三貝德會漸漸擴大範圍，招攬補教名師加入，一起分享教材、教法，未來可能會有「直播式補習」，直播可能同時教數千個學生，讓名師可以擴散到城鄉。
魏宏泰認為，去年推出「超會考」APP，吸引15萬免費會員，期待今年底能達到30萬人次；去年費用率偏高，去年營業費用率77%，今年降至67%，所以對今年獲利相當有把握，期待每股稅後盈餘（EPS）將有倍數成長。
至於K12部分，魏宏泰也說，今年會繼續消化掉去年超會考免費會員的部分，期待將免費會員慢慢轉換到教育產品，挹注營收。
至於上半年發展，魏宏泰樂觀看待今年6月升學前的旺季銷售表現，針對考試季加強行銷活動、創造會員數的成長、挹注今年營收與獲利。
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