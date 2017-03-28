3/28重要財經新聞一覽

2017-03-28 09:36

自由時報財經︰投縣建議︰休息日加班費一律1.5倍

南投縣政府率先對一例一休開槍，在上週聽取業者和勞工意見後，昨天在縣務會議決議，儘速向中央建議，包括休息日加班費一律以一．五倍計算、例假日每月四天，休哪一天由勞資雙方共同討論決定；另外，加班時數以季或年為總量管制，並取消每月加班四十六小時的上限。

相關新聞請見：

蘋果日報財經︰挑戰iPhone 三星S8明發表

南韓三星電子明將舉行產品發表會，推出最新旗艦手機Galaxy S8。對去年因Galaxy Note 7容易自燃而停售這支手機的三星而言，S8只許成功不許失敗。業內人士預估，S8售價為2.9萬元台幣起跳。

工商時報財經︰股匯本周有望雙響炮

台股昨（27）日再度闖關萬點未果，然而川普醫改受挫，美元指數持續滑落，國際資金反倒大舉湧入亞洲股匯市，台幣匯率不但暴升2.38角，也買超台股94億元；花旗環球證券更將台股合理指數高點預估值調升至外資圈最高的11,500點，本周「30元匯價」、「台股萬點指數」目標可望同時達陣。

中國時報財經︰台幣狂升 創2年半新高

升、升、升！國際美元走弱，非美貨幣全面走揚，新台幣「升值特快車」不只煞不住，還加速猛衝，昨日創下2個月來單日最大升幅，終場強升2.38角，連闖30.4及30.3元兩關，收在30.25元對1美元，是2年半來最高價，3字頭的保衛戰恐難避免，即將開打。

經濟日報財經︰台幣強升 快看到2字頭

外資湧入亞洲新興市場，激勵非美貨幣全面大漲。眼見新台幣匯率快觸及「2」字頭，出口商爆發恐慌性拋匯潮。

星島日報財經︰金管研究數碼貨幣 年底料有初步成果

數碼化盛行，鈔票可能都要走數碼化這條路。金管局總裁陳德霖表示，該局聯同本港三家發鈔銀行、香港銀行同業結算公司，及R3聯盟，就央行發行數碼貨幣，展開研究及進行概念驗證工作，預計年底前完成首階段研究，並發布研究成果，但陳德霖強調目前金管局並無計畫推出數碼貨幣。