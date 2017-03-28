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永旺能源獲8億聯貸 持續擴建太陽能電廠

2017-03-28  09:30

〔記者張慧雯／台北報導〕新日光（3576） 轉投資太陽能系統整合公司--「永旺能源」（6466） 宣佈，與元大銀行主辦銀行團簽署三年期8億元可循環聯貸合約，永旺能源董事長林坤禧指出，永旺將積極參與台灣太陽能電廠的興建與持有，計畫持有一定規模電廠後在台掛牌上市。

林坤禧表示，聯貸資金用途主要為協助永旺能源興建全球太陽能電廠需求。永旺能源擁有豐富的全球電廠建置經驗，已在臺灣、美國、英國、日本、多明尼加及杜拜等地累積多年電廠建置實績；最為代表性的電廠如2014年於美國印第安那波里機場完成25MW「全球最大」之機場太陽能電廠，及2016年於多明尼加”Monte Plata”地區完成34MW（ Phase I）之「中南美洲加勒比海地區最大」的太陽能電廠，因此深獲銀行同業支持肯定。

永旺能源目前股本將近20億元，新日光持股約佔76%。永旺能源目前持有並營運中的電廠約63MW，另外在興建中的電廠超過125MW，電廠規模合計超過188MW。

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  • 新日光多年前就透過子公司在南部地區農棚搭建太陽能電廠，圖為董事長林坤禧。（記者張慧雯攝）

    新日光多年前就透過子公司在南部地區農棚搭建太陽能電廠，圖為董事長林坤禧。（記者張慧雯攝）

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