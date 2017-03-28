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ETF商品創新發展 元大投信跨足馬來西亞

2017-03-28  09:24

〔記者張慧雯／台北報導〕元大投信在亞洲市場發展ETF再傳捷報，日前馬來西亞證券交易所正式邀請元大投信進行交流，探討未來商品創新發展的可能性；而目前元大投信ETF在亞洲市場的發展，涵蓋中國、香港、韓國、日本、泰國、馬來西亞等，未來將持續尋求國際合作與發展機會，拓展業務成長新動能！

元大投信總經理劉宗聖表示，亞洲市場ETF發展，由韓國在2009年推出第一檔亞洲反向型ETF、2010年再推出亞洲第一檔槓桿型ETF，日本則於2012年推出第一檔槓桿型ETF，帶動韓國、日本ETF蓬勃發展；台灣於2014年10月由元大投信領先發行大中華區第一檔槓桿/反向型ETF，帶動台灣ETF市場進入成長高峰。馬來西亞證券交易所則預計將發展產品包含商品、槓桿、反向型等新種ETF。

劉宗聖指出，香港主管機關於2015年開始開放槓桿/反向型ETF產品發行，近期元大投信也擔任易方達香港之技術顧問，合作在香港發展槓桿/反向型產品；事實上，由於全球ETF成長趨勢愈來愈明顯，近幾年亞洲國家從韓國、日本、台灣到香港，積極推動ETF發展的表現，已經吸引其他東南亞國家主管機關也開始關注ETF市場發展，希望推動不同資產類別ETF，以及槓桿/反向型產品的發展。

劉宗聖認為，台灣ETF市場持續發展與成長的同時，若能搭配國際化發展，進一步拓展其他亞洲市場商機，不僅有利於跨市場間產品的交流與發展經驗，且透過ETF產品建構一亞洲市場平台，希望未來透過科技的進步，能夠帶給台灣投資人更多元ETF的投資商機，以及提供投資人需求的解決方案，共創多贏發展。

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  • ETF商品創新發展元大投信深耕亞洲市場，馬來西亞證券交易所正式邀請元大投信進行交流，探討未來商品創新發展可能性。（記者張慧雯攝）

    ETF商品創新發展元大投信深耕亞洲市場，馬來西亞證券交易所正式邀請元大投信進行交流，探討未來商品創新發展可能性。（記者張慧雯攝）

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