台股開盤上漲33.22點 報9909.99點
2017-03-28 09:01
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤上漲33.22點，漲幅0.34％，報9909.99點，成交金額為17.31億元。
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