台灣果粉久等了 傳Apple Pay在329上線

有傳聞Apple Pay將在29日正式在台上線。（法新社）

2017-03-28 09:16

〔即時新聞／綜合報導〕過去市場傳聞蘋果行動支付「Apple Pay」將在3月登台，現在有消息傳出，Apple Pay將於明天（29日）正式在台上線，台灣也將成為全球第14個可使用Apple Pay的國家。

蘋果今年2月在官網正式宣布Apple Pay即將登台的消息，消費者只要在iPhone或Apple Watch等裝置綁定信用卡後，就可在支援Apple Pay的店家或網站，享受無須拿出錢包，就能完成消費付款。蘋果目前僅表示Apple Pay「即將登場」，並未公佈上線時程，但市場上傳聞時間點會是在3月。

根據《工商時報》報導，已有百貨業者透露，Apple Pay在台灣上線時間，將是在3月29日早上7點起啟用。首波可支援的店家有台北101、百貨公司、量販店、全聯、燦坤、Studio A與全家便利商店等店家。不過全聯將僅限台新、中信的信用卡，全家便利商店首波也僅支援台新信用卡，要到7月才會開放其他家銀行信用卡。

Apple Pay目前已在美國、英國、日本、中國、香港、法國、澳洲等國家開通，若台灣順利在本月上線，將成為全球第14個支援Apple Pay的國家。台灣首波支援Apple Pay的銀行分別有聯邦銀行、國泰世華、中國信託、玉山銀行、渣打銀行、台北富邦銀行、以及台新銀行。

另外在Google Pay與Samsung Pay也準備在台灣登場，最快今年5月就會陸續上線。