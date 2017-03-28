| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

台灣果粉久等了 傳Apple Pay在329上線

有傳聞Apple Pay將在29日正式在台上線。（法新社）

2017-03-28  09:16

〔即時新聞／綜合報導〕過去市場傳聞蘋果行動支付「Apple Pay」將在3月登台，現在有消息傳出，Apple Pay將於明天（29日）正式在台上線，台灣也將成為全球第14個可使用Apple Pay的國家。

蘋果今年2月在官網正式宣布Apple Pay即將登台的消息，消費者只要在iPhone或Apple Watch等裝置綁定信用卡後，就可在支援Apple Pay的店家或網站，享受無須拿出錢包，就能完成消費付款。蘋果目前僅表示Apple Pay「即將登場」，並未公佈上線時程，但市場上傳聞時間點會是在3月。

根據《工商時報》報導，已有百貨業者透露，Apple Pay在台灣上線時間，將是在3月29日早上7點起啟用。首波可支援的店家有台北101、百貨公司、量販店、全聯、燦坤、Studio A與全家便利商店等店家。不過全聯將僅限台新、中信的信用卡，全家便利商店首波也僅支援台新信用卡，要到7月才會開放其他家銀行信用卡。

Apple Pay目前已在美國、英國、日本、中國、香港、法國、澳洲等國家開通，若台灣順利在本月上線，將成為全球第14個支援Apple Pay的國家。台灣首波支援Apple Pay的銀行分別有聯邦銀行、國泰世華、中國信託、玉山銀行、渣打銀行、台北富邦銀行、以及台新銀行。

另外在Google Pay與Samsung Pay也準備在台灣登場，最快今年5月就會陸續上線。

廣告
  • 台灣首波支援Apple Pay的銀行分別有聯邦銀行、國泰世華、中國信託、玉山銀行、渣打銀行、台北富邦銀行、以及台新銀行。（取自聯邦銀行臉書）

    台灣首波支援Apple Pay的銀行分別有聯邦銀行、國泰世華、中國信託、玉山銀行、渣打銀行、台北富邦銀行、以及台新銀行。（取自聯邦銀行臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Apple Pay 蘋果 行動支付
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧可樂燒子排
法式點心✧沙漠玫瑰
異國菜✧北越炸春捲
葡萄酒入菜有４招！
轉寄

標題：台灣果粉久等了 傳Apple Pay在329上線


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.