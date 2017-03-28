馬來西亞台商「全宇」 6月掛牌上市

2017-03-28 08:48

〔記者陳永吉／台北報導〕第一家來自馬來西亞的上市公司—全宇—KY（4148），預計將在6月正式掛牌，全宇董事長彭士豪表示，全宇為微生物農業應用公司，主要產品為結合有機質、微生物及化學原料三合一之生化複合肥料，目前主要銷售對象為馬來西亞棕油業者，不過今年會將業務擴展至印尼，估計明年起印尼業績將會有顯著成長。

彭士豪指出，目前馬來西亞肥料市場一年約新台幣500億元，但以化學肥料為主，約佔95％，其餘則為微生物肥料，而這當中全宇的市占率就達80％，由於全宇的關鍵技術在於找到有益的微生物，並用最適合的方法添加在肥料上，量產出成本最低廉的微生物肥料，因此能取得該領域的龍頭地位。

彭士豪表示，由於油棕樹是馬來西亞當地最主要的農業經濟作物，其產生的棕油外銷佔馬來西亞GDP的7％，顯見油棕樹對馬來西亞的重要性，而全宇所生產的微生物肥料，除了可有效率的提高油棕樹作物產量外，全宇也開發出可預防油棕樹主要疾病靈芝病的產品，使公司產品由作物增產擴大到預防。

全宇目前資本額為新台幣5.65億元，去年營收20億元，2014~2016年每股稅後盈餘分別為3.78元、3.52元及4.30元，不過去年營收較前年衰退約10％，彭士豪表示，主要受到新台幣相較馬幣大幅升值所致，另外是產品線的調整，不過去年毛利率為31％，為近年來最高，未來將可持穩在30％左右。