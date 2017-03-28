| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

馬來西亞台商「全宇」 6月掛牌上市

2017-03-28  08:48

〔記者陳永吉／台北報導〕第一家來自馬來西亞的上市公司—全宇—KY（4148），預計將在6月正式掛牌，全宇董事長彭士豪表示，全宇為微生物農業應用公司，主要產品為結合有機質、微生物及化學原料三合一之生化複合肥料，目前主要銷售對象為馬來西亞棕油業者，不過今年會將業務擴展至印尼，估計明年起印尼業績將會有顯著成長。

彭士豪指出，目前馬來西亞肥料市場一年約新台幣500億元，但以化學肥料為主，約佔95％，其餘則為微生物肥料，而這當中全宇的市占率就達80％，由於全宇的關鍵技術在於找到有益的微生物，並用最適合的方法添加在肥料上，量產出成本最低廉的微生物肥料，因此能取得該領域的龍頭地位。

彭士豪表示，由於油棕樹是馬來西亞當地最主要的農業經濟作物，其產生的棕油外銷佔馬來西亞GDP的7％，顯見油棕樹對馬來西亞的重要性，而全宇所生產的微生物肥料，除了可有效率的提高油棕樹作物產量外，全宇也開發出可預防油棕樹主要疾病靈芝病的產品，使公司產品由作物增產擴大到預防。

全宇目前資本額為新台幣5.65億元，去年營收20億元，2014~2016年每股稅後盈餘分別為3.78元、3.52元及4.30元，不過去年營收較前年衰退約10％，彭士豪表示，主要受到新台幣相較馬幣大幅升值所致，另外是產品線的調整，不過去年毛利率為31％，為近年來最高，未來將可持穩在30％左右。

廣告
  • 全宇董事長彭士豪。（記者陳永吉攝）

    全宇董事長彭士豪。（記者陳永吉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 全宇 台商 掛牌
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧可樂燒子排
法式點心✧沙漠玫瑰
異國菜✧北越炸春捲
葡萄酒入菜有４招！
轉寄

標題：馬來西亞台商「全宇」 6月掛牌上市


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.