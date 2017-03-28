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憂川普減稅不成 歐股走跌

2017-03-28  02:44

〔中央社〕由於市場擔心，美國總統川普廢除歐記健保挫敗恐使他難以貫徹減稅和基建支出承諾，歐股今天走跌。

倫敦FTSE 100指數下挫43.32點或0.59%，以7293.50點作收。

法蘭克福DAX 30指數滑落68.20點或0.57%，收在11996.07點。

巴黎CAC 40指數小跌3.47點或0.07%，收5017.43點。

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