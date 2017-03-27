威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出1注

2017-03-27 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月27日）開獎的第106000025期威力彩，頭獎摃龜；第106000073期今彩539頭獎開出1注，由高雄市路竹區中正路45號的利榮昇彩券行開出。

第106000025期威力彩中獎號碼為：第1區「05、12、22、34、35、38」，第2區「02」。頭獎及貳獎均摃龜；參獎共5注獲得，每注可得15萬元；肆獎共33注獲得，每注可得2萬元；伍獎共192注獲得，每注可得4000元；陸獎共1458注獲得，每注可得800元；柒獎共2293注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬2933注獲得，每注可得200元；玖獎共1萬9260注獲得，每注可得100元；普獎共2萬8868注獲得，每注可得100元。

第106000025期38樂合彩中獎號碼為「05、12、22、34、35、38」，五合摃龜；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共97注中獎，每注可得5750元；二合共2529注中獎，每注可得750元。

第106000073期今彩539中獎號碼為「02、11、15、19、27」，頭獎1注中獎，每注可獲得800萬元；貳獎共208注獲得，每注可得2萬元；參獎共6663注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬4730注獲得，每注可獲得50元。

第106000073期39樂合彩中獎號碼為「02、11、15、19、27」，四合1注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共111注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4173注中獎，每注可得1125元。

第106000073期3星彩中獎號碼為「420」，正彩共28注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000073期4星彩中獎號碼為「2576」，正彩共4注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」