央行：券商辦理外匯業務 29日起正式實施

2017-03-27 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕中央銀行今（27）日宣布放寬證券商辦理新台幣外匯業務範圍，並簡化相關外匯業務申辦程序，預計3月29日起，券商只要提出申請獲准，就可辦理新台幣即期外匯交易、衍生性商品業務；目前這類型的業務只有銀行可以辦理。

綜合媒體報導，央行今日公布修正「證券業辦理外匯業務管理辦法」、「外匯收支或交易申報辦法」、「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」及訂定「外匯證券商輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」，預計3月29日起正式實施。

央行表示，相關辦法29日生效後，券商未來只要申請獲准，就可以開辦新台幣即期外匯交易、衍生性商品業務；目前這類型的業務只有銀行可以做。此外，央行也開放券商可做單獨管理及集合管理的財富管理業務，證券總公司並可授權分公司辦理衍生性商品的銷售業務。

除了放寬3大業務範圍之外，央行也同時簡化外匯業務的申辦程序。央行官員表示，現行都是採事前申請制，未來可分級為逕行辦理、事前或事後函報備查。

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中央銀行公告︰修正「證券業辦理外匯業務管理辦法」、「外匯收支或交易申報辦法」、「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」及訂定「外匯證券商輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」