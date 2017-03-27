美利達去年每股賺6.42元 創6年來新低
2017-03-27 19:06
美利達去年每股賺6.42元，創6年來新低。（記者楊雅民攝）
〔記者楊雅民／台北報導〕以「MERIDA」自行車聞名的美利達（9914）今天公布去年稅前淨利為24億3109萬元，較前年衰退37.6%，每股稅後盈餘為6.42 元，創下6年來新低。
美利達表示，去年中國、歐洲、美國市場皆呈現銷售規模下修，造成集團銷售台數較前年衰退26.97%、銷售金額則減少18.78%。
美利達董事長曾崧柱表示，全球匯率波動、英國脫歐、IS恐佈攻擊等因素，造成世界局勢不穩定，中國則因禁奢，加上霧霾影響戶外騎車意願，認為今年歐美自行車市場表現將持平、台灣也是持平，但「中國市場仍會很差，已經蹲兩年了」。
他預期，美利達今年成長動能仍在電動自行車，去年該公司電動自行車出貨量約5~6萬台，今年可望持續成長。
至於今年營收和獲利是否恢復正成長？他說「衰退就衰退，我擋不了啊，連續成長10年了」。
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