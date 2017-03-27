小英盼供電不跳票 盯台電林口雙機組發電主力
2017-03-27 17:50
台電填海造陸興建運煤碼頭，供煤林口新一、二號機。（台電提供）
［記者林筑涵／台北報導］總統蔡英文今日前往視察正進行更新計畫的林口電廠，擴建後，林口機組轉為環保與效率雙提升的「超超臨界」燃煤機組，為此，台電斥資超過百億興建輸煤碼頭及儲煤筒倉，讓煤料直送電廠，確保機組穩定運轉。而今年夏季前共有兩部機組可正式「登板」商轉，挹注供電達160萬瓩，因此蔡政府緊盯台電進程，力保供電無虞不跳票。
去年因氣溫與用電量屢創紀錄，加上台電面對提早進入夏季高溫狀況，卻未能適時調整大修期，導致供電出現警戒狀態。對此，台電在林口新一號機仍未商轉前，便將機組80萬瓩發電量計入電力系統，撐過供電嚴峻時刻，避免限電，因而被稱為「救援投手」。台電指出，林口電廠更新計畫共含三部「超超臨界」燃煤機組，其中林口新一號機已於去年10月商轉，新二號機則在去年9月併聯，也預計今年4月商轉，共可增加160萬瓩供電能力，雙雙成為「正式登板」的主力投手。
而過往林口電廠依賴運煤鐵路供應電廠所需，不過，2012年鐵路停運後，則改由公路運輸，自台中港卸煤後轉運至電廠，一趟卡車僅能載運7千噸，因此台電規劃填海造陸興建運煤碼頭，採船舶直送方式。台電表示，輸煤系統共花費約104億，載煤煤輪去年11月首航完成停靠，據預估一趟約有6萬噸載煤量，而林口新一、二號機一天共需1萬4千噸煤量，因此可穩定供煤、發電。
另外，因應近年環保意識高漲，政府減碳方向明確且外界質疑火力電廠衝擊環境，對此，台電說明，「超超臨界」機組與就機組相較每年約可減少50萬噸用煤量與108萬噸的碳排放，同時引進污染防治等相關設備，將排放物濃度降至環保法規標準值之下。
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