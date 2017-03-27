景氣燈號連8綠 國發會：國內景氣持續回溫

景氣燈號連8綠，國發會表示，國內經濟大致穩定。（記者陳梅英攝）

2017-03-27 16:16

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會公布2月景氣燈號續呈綠燈，此為去年7月以來連續第8顆綠燈，雖然綜合判斷分數較上月減少1分至28分，國發會表示，國內景氣仍呈現持續回溫狀態，惟全球經濟干擾因素需持續關注。

國發會景氣燈號由9項指標構成，2月有4項指標變燈，分別是貨幣總計數M1B與批發、零售及餐飲業營業額由黃藍燈轉入綠燈，各增加1分，但工業生產指數一口氣由熱絡的紅燈掉到綠燈，且製造業銷售量指數也由黃紅燈轉入綠燈，共減少3分，一來一往，綜合判斷分數減少1分，為28分。

展望未來，國發會指出，隨全球經濟成長逐步穩健，加上消費電子產品推陳出新，出口動能可望延續；惟川普經貿政策未來走向以及英國啟動脫歐程序之後續效應與歐元區主要國家將陸續舉行全國性大選等不確定因素仍將密切關注。

民間投資方面，半導體及相關供應鏈業者資本支出可望持續成長，加以政府將積極推動前瞻基礎建設計畫，有助維繫成長力道；民間消費雖受惠國內景氣回溫、股市好轉，惟實質薪資尚未明顯改善，民間消費動能仍需持續注意。整體而言，未來國內景氣將持續改善，惟全球經濟干擾因素仍須持續關注。