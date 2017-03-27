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景氣燈號連8綠 國發會：國內景氣持續回溫 新台幣狂飆收30.25元 創逾2年半新高
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新台幣狂飆收30.25元 創逾2年半新高

新台幣今以30.440元開出，最高30.225元、最低30.440元，終場收30.250元。圖為美元現鈔。（資料照，記者盧冠誠攝）

2017-03-27  16:11

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現開高走高格局，終場狂飆2.38角，以30.25元兌1美元作收，創逾2年半新高，台北外匯經紀公司成交量為8.15億美元。

外匯交易員表示，國際美元疲弱、主要亞洲貨幣彈升、外資匯入、出口商拋匯等利多齊聚，激勵新台幣展現勁揚格局，且在美元買盤越來越保守的情況下，預料匯價持續走強機率高。

新台幣今以30.440元開出，最高30.225元、最低30.440元，終場收30.250元。

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2017年3月27日‧星期一‧丁酉年二月卅
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