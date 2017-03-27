宏達電與國美簽訂合作 打造虛擬實境電影院
2017-03-27 15:46
宏達電（2498）與國美啟動合作模式。（記者王憶紅攝）
〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）為繼續推動虛擬實境娛樂行業的增長，HTC Vive與中國最大的家電零售商國美簽訂合作協議。
宏達電指出，在協議中，Vive將作為國美的虛擬實境影院首要技術合作伙伴，為中國首批百家虛擬實境電影院提供支援。
宏達電VR中國總經理汪叢青表示，目前VR主力發展3個主要領域，也就是娛樂、教育與企業級應用。
在娛樂方面，為了更好地促進虛擬實境的大眾認知，HTC宣布與華納兄弟達成全球戰略合作，共同推廣備受期待的電影院線鉅片《一級玩家》。該片由著名導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導，將通過電影院與家庭娛樂管道發行，Vive將成為其所有虛擬實境內容製作以及線上線下推廣活動的獨家虛擬實境合作伙伴。
另外，為繼續推動虛擬實境娛樂行業的增長，Vive與中國最大的家電零售商國美簽訂合作協議。在協議中，Vive將作為國美的虛擬實境 影院首要技術合作伙伴，為中國首批百家虛擬實境電影院提供支援。
同時，VivepaperTM與青島出版社簽訂戰略合作協議，雙方將共同建設「虛擬實境閱讀與創新教育展示平台」，並將在未來幾年內入駐中國的1萬所學校。該平台將把青島出版社與產業合作伙伴的內容與管道資源全面可移動化，並向學校、圖書館與新華書店等分發虛擬實境教育內容與服務。包括Vivepaper在內的虛擬實境技術與平台將成為實現內容與服務的重要方式。
HTC Vive在亞太地區除台灣外，已在日韓、澳洲、紐西蘭、新加坡等國上市，第二季預計在泰國上市。
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