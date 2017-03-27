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記憶體價格漲 廣穎、十銓去年獲利佳

2017-03-27  15:10

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體價格上漲，記憶體模組廠廣穎（4973）與十銓（4967）去年分別繳出獲利佳績，廣穎稅後淨利達1.32億元，年增1.6倍，創近3年來新高，每股盈餘2.13元；十銓去年稅後淨利達1.18億元，創7年來新高，每股盈餘2.35元。

廣穎去年合併營收42.31億元、年減22.58%；毛利率15.98%，年增4.61個百分點，稅後淨利達1.32億元，年增1.6倍，創近3年來新高，每股盈餘2.13元。廣穎董事會決議去年盈餘擬每股配發1.8元現金股利。十銓則因需彌補虧損，董事會決議不配發股利。

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