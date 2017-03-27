記憶體價格漲 廣穎、十銓去年獲利佳
2017-03-27 15:10
〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體價格上漲，記憶體模組廠廣穎（4973）與十銓（4967）去年分別繳出獲利佳績，廣穎稅後淨利達1.32億元，年增1.6倍，創近3年來新高，每股盈餘2.13元；十銓去年稅後淨利達1.18億元，創7年來新高，每股盈餘2.35元。
廣穎去年合併營收42.31億元、年減22.58%；毛利率15.98%，年增4.61個百分點，稅後淨利達1.32億元，年增1.6倍，創近3年來新高，每股盈餘2.13元。廣穎董事會決議去年盈餘擬每股配發1.8元現金股利。十銓則因需彌補虧損，董事會決議不配發股利。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
- 民團連署求撤亞泥礦權 經長：依法檢視中
- 長安西路都更案 不同意戶曾是房仲
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 居高思危？台股收盤9876.77點 下跌26.21點
- 〈熱門族群〉NB代工吃蘋果 緯創、和碩為焦點
網友回應
熱門新聞
- 捐助財團法人？政府清查失控 2000億元
- 女嫌下手暗殺後 金正男對她說了3個字...
- 特首選舉違反民主原則 呂秀蓮：一國兩制是謊言
- 53歲女星復出開唱 詭異臉型遭酸塑膠人
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Stanton worried about Trump-Xi meet
- 視察林口電廠 蔡英文：今夏供電穩定
- 南投縣長建議：一例一休加班費一律1.5倍
- 蘭嶼馬拉松 請賽者幫忙背1公斤垃圾回台灣
- 傳訊向同窗告別 少年上吊亡
- MLB》郭泓志熱身賽登板2局無失分 解決美國隊第4棒
- 明代包拯孫墓出土 遺體完整、官服幾無破損
- 亞泥礦權神速展延？經部：依一般時程辦理
- 彭靖樂懷南台灣 慕尼黑聲揚
- 英國飯店房間嚇死人！ 詭異新娘在牆上看你
- 沈玉琳健身拚二胎 不攪和紅鞋怨
- 好感人背影 張柏芝大熱天扛Lucas有洋蔥
- （影音）孔劉還沒來 Jolin先遇「佼劉」好想拔劍
- 聲援「菊元」 盼重啟古蹟認定
- 黃昆輝批教育政策 輕技職誤人子弟
- 調查國會恐攻 英警再逮一人
- 追思黛比母女 R2-D2悼念莉亞公主
- 瞭望之窗》川普準備好面對習近平了嗎？
- T-ara 513台灣開唱 台粉朝聖最後合體身影
- 又有冷空氣、鋒面報到 吳德榮：最低溫在週六晚間
- 原運會傳捷報 台東拿15金
- 超尷尬！彰縣長與市長意外同台 氣氛冰冷
- 張智成「完全乾淨」再出發 北高開唱催票
- 坑子口自救會 「民怨飛彈」攻擊星國國旗
- 台南平實營區公園 獲2017年建築園冶獎
- 天氣回溫 葉蟎危害溫室葡萄
- 搶做奧斯卡影后婊妹 凱蒂佩芮新歡是他
- 年改戰場轉立院 綠委：兵來將擋
- 春雨進帳 石門水庫旱象稍解
- 八旬老婦逗留高捷車站 捷警查出身份助返家
- 紅鞋怨未平紙紮咒又起 曹西平記恨潘若迪拒同台
- 放寬農藥殘留標準 國民黨團：政府與廠商勾結
- 自由車》最後一公里神奇逆轉 英國詹姆斯喜穿黃衫
- 德國邦選舉初步估票 執政基民黨獲勝
- 網球》詹皓晴女雙首局賞對手鴨蛋 仍遭對手逆轉痛失8強門票
- 考妣論風波再起 邱太三批聯合報社論顛倒是非
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：記憶體價格漲 廣穎、十銓去年獲利佳
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分