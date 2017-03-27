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三大法人買超71億 外資買超94億

台股集中市場三大法人外資買超、投信、自營商賣超，合計買超新台幣71.42億元。（資料照，記者陳柔蓁攝）

2017-03-27  15:06

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超、投信、自營商賣超，合計買超新台幣71.42億元。

外資今天買超94.66億元，投信賣超3.64億元，自營商賣超19.6億元。三大法人合計買超71.42億元。

台股今天跌26.21點，收在9876.77點，成交值新台幣861.77億元。

106年03月27日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 595,860,250 1,627,821,250 -1,031,961,000
自營商（避險） 2,563,112,129 3,491,886,415 -928,774,286
投信 701,296,450 1,064,712,445 -363,415,995
外資及陸資 26,375,270,305 16,908,992,951 9,466,277,354
合計 30,235,539,134 23,093,413,061 7,142,126,073

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