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合法飲酒年齡 立委建議提高至20歲

2017-03-27  14:43

〔記者王孟倫／台北報導〕立院財委會今天審查台灣菸酒公司年度預算，立委邱志偉認為，我國應該仿效日本等國，將合法飲酒年齡提高到20歲；對此，台酒公司董事長吳容輝表示，應強化教育、建立正確飲酒文化，以杜絕酒駕或酗酒問題，至於合法飲酒年齡並無直接影響。

世界各國對合法飲酒年齡，並無一定標準，多數以18歲為主，主要考量法定成年；有的國家沒有年齡限制、也有穆斯林國家基於教義而全面禁買賣或飲用；至於日本、巴拉圭等國為20歲，而美國、帛琉為21歲。

立委邱志偉質詢表示，為避免青少年過早接觸酒精飲料，而產生各種問題，建議財政部進行研議，要把現行合法飲酒年齡從18歲拉高至20歲。財政部次長蘇建榮表示，有關飲酒年齡部分，涉及相關主管機關權責及修法問題，還須與衛福部等部會進行討論。

對此，台酒公司董事長吳容輝認為，建立正確飲酒文化才是最重要的課題，畢竟，酒是合法銷售的產品，除非全面禁止，否則，光是拉高飲酒年齡門檻，也不會降低國內飲酒量，且無益於酒類問題之減少，像是酗酒或是酒駕等。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 對於合法飲酒年齡是否調高，財政部次長蘇建榮（左）說，需與衛福部再討論。（記者王孟倫攝）

    對於合法飲酒年齡是否調高，財政部次長蘇建榮（左）說，需與衛福部再討論。（記者王孟倫攝）

  • 台酒董事長吳容輝認為，應建立正確飲酒文化，以杜絕酒駕或酗酒問題。（記者王孟倫攝）

    台酒董事長吳容輝認為，應建立正確飲酒文化，以杜絕酒駕或酗酒問題。（記者王孟倫攝）

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