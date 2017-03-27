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居高思危？台股收盤9876.77點 下跌26.21點

台股今日盤中一度攻上9917.76點，隨即高檔震盪下挫，終場加權指數收在9876.77點，下跌26.21點，成交量862億元。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-03-27  14:34

〔記者楊雅民／台北報導〕台股加權指數拚萬點，大盤也出現居高思危？今日盤中一度攻上9917.76點，隨即高檔震盪下挫，終場加權指數收在9876.77點，下跌26.21點，成交量862億元。

各大類股指數跌多漲少，僅塑膠類股指數逆勢上漲0.43%、電纜指數上漲0.31%、半導指數上漲0.07%、網通指數上漲0.2%。

股王大立光仍守住漲勢，股價微漲0.1%，收在4795元；精測維持1325元的平盤價；精華則下跌4.7%，收在608元；矽力-KY則下跌2.79%，收在558元。

台積電也微漲0.26%，收在193元；鴻海微跌0.11%，收在90.5元；穩懋則上漲3.01%，收在137元；富邦金則下跌1.71%，收在51.8元。

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