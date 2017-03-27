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論文造假風波 台大校長挨告詐欺等罪
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菸稅漲20元 台酒：稅前淨利一年少27億元

2017-03-27  13:49

〔記者王孟倫／台北報導〕立院財委會今天審查台灣菸酒公司年度預算。立委陳賴素美質詢，菸稅每包調漲20元後之影響？台灣菸酒公司董事長吳容輝表示，預估一年銷量將減少18%，稅前淨利將減少27億元，他強調，將積極擴大啤酒與生技產品，以彌補菸稅調漲對獲利之影響。

吳容輝表示，由於菸酒市場競爭激烈，要維持菸酒產品市占率不易，未來將積極整合研發、生產運輸、通路、銷售之產品供應鏈，並開拓國際市場。

根據台酒今年預算書，今年營收預算數為788.18億元，較去年度預算數819.82億元、減少31.64億元，減幅為3.86%；今年淨利預算數為88.53億元，較去年預算數減少0.6%。

為何台酒今年的營收與獲利都雙雙下修？吳容輝說，主要是市場競爭激烈，及菸稅調漲之影響；其中，若以立院初審通過的每包調漲菸稅20元，預計將減少稅前淨利27億元，為因應此衝擊，未來將持續研發啤酒新產品及相關生技商品。

陳賴素美建議，防制菸害是政府持續推動的政策，台酒公司應該好好保握這次機會，開發新產品，積極投入公司轉型。

此外，立委盧秀燕也詢問，菸稅要漲了，坊間有無聽到囤積情況？吳容輝說，根據我們觀察，確實有這個現象，因為進貨量有比平常多，但我們有採取相關控管配套措施，不會讓通路商毫無限制進貨。

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  • 台酒公司董事長吳容輝表示，若菸稅調漲20元,預估台酒稅前淨利減少27億元。（記者王孟倫攝）

    台酒公司董事長吳容輝表示，若菸稅調漲20元,預估台酒稅前淨利減少27億元。（記者王孟倫攝）

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