台股收盤下跌26.21點 報9876.77點
2017-03-27 13:36
台北股市今天收盤下跌26.21點，跌幅0.26％，報9876.77點，成交金額為861.77億元。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤下跌26.21點，跌幅0.26％，報9876.77點，成交金額為861.77億元。
櫃買指數今天收盤下跌1.36點，報135.9點，成交金額為281.62億元。
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