打造職場第二春 前職棒球星擬成立「退役運動員通訊處」

2017-03-27 11:03

〔記者李靚慧／台北報導〕曾在2002年以26支全壘打成績拿下當年全壘打王的前職棒球星陳文賓，去年決定轉戰保險業，進入與過去的專長全然不同的領域。陳文賓靠著11年職棒生涯累積高抗壓力，不到一年就成為MDRT，他更夢想成立業界第一個退役運動員通訊處，協助其他退役運動員轉職。

順利轉職成為保險業務員的陳文賓，2002年達到職棒生涯高峰，當年以26支全壘打成績，拿下當年全壘打王榮耀，隔年受到日本大榮鷹隊的青睞，風光挑戰東瀛。但因為瞭解職業球員生涯有限，希望多點時間陪家人，因此在去年，毅然結束11年職棒生涯，轉職保險業。

陳文賓表示，他過去在球隊擔任過許多不同的守備位子，比賽中高壓與高競爭性讓他面對挫折更有忍受力，不怕被拒絕。因為沒有金融背景，他虛心接受各類訓練課程，並加強保險專業知識，竟然順利在半年之內達成300萬元高薪，再創個人事業第二春。

擁有過去職棒球星的身分，也成為陳文賓轉職的利基。陳文賓表示，他有時會陪客戶的孩子打球，拉近與客戶的距離，同時強化與客戶的黏著度及信任感，短短不到一年的時間，他已擁有近200位客戶。

陳文賓指出，運動員普遍具備高抗壓性、約束力與挑戰極限的特質，目標設定與執行力也很強，他順利轉職後，現在的夢想，是成立業界第一個退役運動員通訊處，目前他的團隊已經有棒球員、足球員、壘球員、超馬選手等，希望能為退役運動員，打造人生職場第二舞台。