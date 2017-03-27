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宏達電Vive行銷大手筆 合作電影《一級玩家》明年上映

2017-03-27  10:47

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電ＶＲ中國區總裁汪叢青宣布，電影《一級玩家》Ready Player One使用宏達電vive，透過電影，HTC Vive將會快速深植全球每個人心中。Ready Player One將在2018年3月30日在美國上映。

Ready Player One是一部2018年美國科幻冒險電影，為史蒂芬·史匹柏執導並與唐納·迪萊恩、丹·法拉、克莉絲汀·馬科斯庫·克瑞格共同擔任監製。電影改編自克萊恩的2011年同名小說，由華納兄弟取得電影版權。

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  • （記者王憶紅攝）宏達電ＶＲ中國區總裁汪叢青.

    （記者王憶紅攝）宏達電ＶＲ中國區總裁汪叢青.

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