台幣續強升破30.4元 創2年半新高
2017-03-27 10:58
台幣續強升破30.4元。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕台北外匯市場今天開盤，新台幣兌美元30.440元，盤中一度升破30.4元，創2年半新高。
台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.440元開盤，升4.8分，9時30分來到30.366元，強升1.22角。
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