單身恐對總體經濟不利 金管會副主委：國安危機
2017-03-27 00:25
〔即時新聞／綜合報導〕統計數據顯示，台灣30歲至44歲已達適婚年齡卻未婚的人口逼近200萬人。金融監督管理委員會副主委鄭貞茂指出，單身是趨勢，但單身沒有人口紅利，對總體經濟不利，可說是「國安危機」。
《中央社》報導，長年研究總體經濟的鄭貞茂表示，在台灣，單身、1個人是趨勢，但GDP（國內生產毛額）要成長，需要人口來支撐，單身就是沒有人口紅利，對總體經濟不利，可以算是「國安危機」。
面對這場單身醞釀的國安危機，政府可以有什麼作為？鄭貞茂表示，政府採取了生育補助等多項措施，租稅手段上，金管會一定配合財政部，同時，金管會也可以從金融商品的提供上著手，如根據不同的客戶屬性提供不同的退休計畫商品。
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