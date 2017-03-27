| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

單身恐對總體經濟不利 金管會副主委：國安危機

2017-03-27  00:25

〔即時新聞／綜合報導〕統計數據顯示，台灣30歲至44歲已達適婚年齡卻未婚的人口逼近200萬人。金融監督管理委員會副主委鄭貞茂指出，單身是趨勢，但單身沒有人口紅利，對總體經濟不利，可說是「國安危機」。

《中央社》報導，長年研究總體經濟的鄭貞茂表示，在台灣，單身、1個人是趨勢，但GDP（國內生產毛額）要成長，需要人口來支撐，單身就是沒有人口紅利，對總體經濟不利，可以算是「國安危機」。

面對這場單身醞釀的國安危機，政府可以有什麼作為？鄭貞茂表示，政府採取了生育補助等多項措施，租稅手段上，金管會一定配合財政部，同時，金管會也可以從金融商品的提供上著手，如根據不同的客戶屬性提供不同的退休計畫商品。

廣告
  • 金融監督管理委員會副主委鄭貞茂指出，單身是趨勢，但單身沒有人口紅利，對總體經濟不利，可說是「國安危機」。（資料照，記者羅沛德攝）

    金融監督管理委員會副主委鄭貞茂指出，單身是趨勢，但單身沒有人口紅利，對總體經濟不利，可說是「國安危機」。（資料照，記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 單身 國安危機 經濟 鄭貞茂
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧黃金番薯粿
青花椰鯷魚貓耳朵麵
喝熱湯✧苦瓜燉雞胸
輕鬆去除羊羶味！
轉寄

標題：單身恐對總體經濟不利 金管會副主委：國安危機


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月27日‧星期一‧丁酉年二月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.