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博鰲亞洲論壇閉幕 宣言籲促進經濟全球化

2017-03-26  22:38

〔即時新聞／綜合報導〕博鰲亞洲論壇今（26）日閉幕，發布本屆會員大會通過的宣言，內容包括促進全球經濟化，呼籲各國堅持推進市場開放、包容性增長和經濟合作，確保經濟的共同繁榮。

綜合外媒報導，宣言指出，經濟全球化是科技進步的必然結果，但同時帶來一些結構性矛盾，採取反全球化和貿易保護措施，不可能解決這些問題，建議各國加強對話與合作改革，完善國際經濟秩序和全球治理體系。

宣言並指出，各國政府應共同反對貿易保護主義，共同堅持和推動貿易投資自由化、便利化，確保共同繁榮；WTO（世界貿易組織）、APEC等國際和地區機構，應攜手解決自貿安排碎片化問題，探討建立更開放、包容、公平、合理的雙邊和多邊貿易制度。

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  • 博鰲亞洲論壇今（26）日閉幕，發布宣言，內容包括促進全球經濟化，呼籲各國堅持推進市場開放、包容性增長和經濟合作，確保經濟的共同繁榮。（路透）

    博鰲亞洲論壇今（26）日閉幕，發布宣言，內容包括促進全球經濟化，呼籲各國堅持推進市場開放、包容性增長和經濟合作，確保經濟的共同繁榮。（路透）

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2017年3月26日‧星期日‧丁酉年二月廿九日
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