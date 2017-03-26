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客思達-KY去年每股賺5.03元 配息4元

2017-03-26  13:19

〔記者楊雅民／台北報導〕美國家具供應商客思達-KY（2936）去年合併營收達122億元、稅後淨利3.49億元，EPS為5.03元。

客思達考量公司營運資金與今年資本支出規劃，經董事會決議每股擬配發現金股利4元，以3月24日收盤價43.9元估算，現金殖利率約9.11％。

但因客思達為來台上市的美國企業，配發現金股利予台灣投資人，將受美國租稅法令的規範，於現金股利匯出時扣繳30%的稅款，稅後現金殖利率為6.38%。

客思達表示，去年家具供應給美國Amazon及Wayfair等兩大主流電商平台，並強化包裝及出貨速度，整合效益浮現，帶動年營收成長率達4.68%。

今年將鎖定年輕族群，推出Scott Living系列家具，搭配以青壯年及熟齡客群為主的DOH系列家具，以每年推出至少500到600項新款家具的速度，建立更完整豐富的產品線，以滿足美國未來極具成長潛力的消費族群需求。

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