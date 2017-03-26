客思達-KY去年每股賺5.03元 配息4元
2017-03-26 13:19
〔記者楊雅民／台北報導〕美國家具供應商客思達-KY（2936）去年合併營收達122億元、稅後淨利3.49億元，EPS為5.03元。
客思達考量公司營運資金與今年資本支出規劃，經董事會決議每股擬配發現金股利4元，以3月24日收盤價43.9元估算，現金殖利率約9.11％。
但因客思達為來台上市的美國企業，配發現金股利予台灣投資人，將受美國租稅法令的規範，於現金股利匯出時扣繳30%的稅款，稅後現金殖利率為6.38%。
客思達表示，去年家具供應給美國Amazon及Wayfair等兩大主流電商平台，並強化包裝及出貨速度，整合效益浮現，帶動年營收成長率達4.68%。
今年將鎖定年輕族群，推出Scott Living系列家具，搭配以青壯年及熟齡客群為主的DOH系列家具，以每年推出至少500到600項新款家具的速度，建立更完整豐富的產品線，以滿足美國未來極具成長潛力的消費族群需求。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 祈求不再被歧視！同志團體接駕 大甲媽鑾轎停駕了
- 惡男當心靈導師 下課私處滴蠟油性侵女學員
- 女星比基尼海上翻 糗到二粒見人
- 班奈狄克2度當爹！二寶取名靈感竟來自好友抖森的...
- 獨家》高雄海科大合併爆爭端 校友會、教師會意見紛歧
- 忍25年堵到酒井 林昶佐竟對女神說...
- 虎頭山好好玩！一靠近景點 APP推播導覽語音、圖文
- NBA》爵士近況差 戈貝爾：有些隊友沒競爭性
- 華語導遊考題太細太雜 考生傻眼
- MLB》睽違5年 郭泓志被叫上大聯盟支援
- 醫病》愛看A片打手槍... 15歲少年GG了
- （影音）《正義聯盟》霸氣集結！共同對抗邪惡勢力
- 小宇斷糧12小時 憋出暌違5年新輯
- 房內噪音引殺機 獨居翁命案警逮兇嫌
- 外生瘋媽祖 跟著去遶境
- 黃昆輝基金會教育民調 49％要求公共化幼兒園
- 裸體裝文青！女星飯店陽台脫光光反思人生
- 洪秀柱有修過戀愛學分？ 臉書自曝大學秘辛
- 《健康聚寶盆》補充蛋白質 銀髮族可別只吃肥肉
- 吳敦義：找到有能力領頭羊就能重新執政
- 【小小說】如此這般的孤獨
- 小檔案：陪審制
- 1世代連恩當爸了！大10歲女友順產健康男寶寶
- （影音）蜘蛛人返校不改嘴砲 「作業可以等，但...」
- 大甲媽遶境打群架？清水分局長「委屈」澄清…
- 水林番薯節 焢土窯憶童趣
- 竹市茄苳國小運動場 整修變「遊樂場」
- 素人從政夯？ WWE「大紅殺人機器」投入地方選舉
- 台版《太陽的後裔》男主角 帥氣陸軍儀隊出線
- 給我試試看！周杰倫被P圖成...顧面子嗆網友
- 自由廣場》法官該有退場機制
- 眼瞼長黃斑瘤 注意心血管疾病上身
- 詐騙集團嫩車手 領86萬酬勞只有2千
- （圖輯）金英光間接接吻女粉 打槍男女純友誼
- 貝克漢遊港卻捧中國 遭嗆「香港不是中國」
- 中客自由行人數回升 比國旅走入更偏鄉
- 〈愛的大忌〉操弄感情耍心機 弄巧成拙磨損愛情
- 感性憶莉亞公主 天行者路克：她本來約好要亂入我喪禮
- 郭富城爆娶中國網紅 城嫂們不服氣
- 〈幸福補習班〉愛不設限 看能走多遠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：客思達-KY去年每股賺5.03元 配息4元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分