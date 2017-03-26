特力去年每股賺1.33元 配息1.08元
2017-03-26 12:10
〔記者楊雅民／台北報導〕特力（2908）去年營收為354.4億元，稅後淨利為6.8億元，EPS為1.33元，較前年微增，董事會通過每股擬分配現金股利1.08元。
特力表示，去年財務表現持平，貿易代理採購事業卻逆勢成長，獨家為美國知名五金進口商Hillman進行採購管理，並重新取得全球第一大零售商Walmart手工具品類主導地位，帶動貿易代理採購事業出貨量創歷史新高，達235.9億元，年增29.6%。
受到台灣房市交易清淡影響，消費者換屋、居家用品需求降低，但特力在台灣的零售事業（包含特力屋及HOLA台灣）去年營收仍達175.9億元，稅後淨利新台幣5.97億元；特力屋室內裝修事業體自2010年成立以來，去年也首度轉虧為盈。
中國零售事業去年營收35.8億元，稅後淨損新台幣3.5億元，為特力自2004年進入中國市場發展以來，最為艱苦的一年，特力去年在中國共關閉了5家分店。
特力在中國市場將透過汰弱留強提高各門店的營運效率，聚焦於現存店面密集度較高的「江浙滬」以及「京津冀」區域，提昇中國消費者對HOLA品牌的認同及知名度，並輔以電商同步發展。
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