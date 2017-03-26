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銀行發卡「高風險客戶」 新列「政治人物」及其親友

政治人物及其親友將被銀行列為發卡「高風險客戶」族群。圖為立法院院會行政院長林全答質畫面（資料照，記者羅沛德攝）

2017-03-26  11:15

〔即時新聞／綜合報導〕政治人物在台灣能夠呼風喚雨幾乎成了常識，但是，未來卻可能變成「高風險客戶」，從本人到親朋好友等，全部入列，想要辦信用卡，都會被「高規格」嚴審對待。

《聯合報》報導，金管會要求銀行公會修訂信用卡洗錢範本，增訂「重要政治性職務人士」條款；含蓋國內外重要政治人物辦信用卡，銀行都要強化客戶身份認證，採取「個案」核准，且「每年」重新檢視持卡風險，只要出現「疑似洗錢」、且無法拿出繳款證明者，在司法行動之前，銀行就會先要求當事人「剪卡」。

被列入「政治人物」範圍的包括「曾任」及「現任」，在國內外政府或國際組織重要政治性職務人士都算在內，含蓋總統、內閣、縣市長等重要政務官，及各級民代，而範圍更擴及其家庭成員及有密切關係之人，例如「密友、交往對象」也都適用。

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相關關鍵字： 信用卡 收賄 政治人物 洗錢 財產來源不明 金管會 銀行
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