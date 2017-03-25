大福彩、今彩539 開獎囉！
2017-03-25 20:58
〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月25日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大福彩：10、14、17、32、33、36、38，特別號13。
今彩539：08、27、30、35、38。
39樂合彩：08、27、30、35、38。
3星彩：980。
4星彩：1094。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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