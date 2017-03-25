大福彩、今彩539 開獎囉！

2017-03-25 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月25日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：10、14、17、32、33、36、38，特別號13。

今彩539：08、27、30、35、38。

39樂合彩：08、27、30、35、38。

3星彩：980。

4星彩：1094。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」