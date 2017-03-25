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天然氣進口成本增加 下月每度約漲0.2到0.3

2017-03-25  20:30

〔即時新聞／綜合報導〕受天然氣價格上漲趨勢影響，4月份的天然氣價格預估每度約會調漲0.2至0.3元不等，換算下來家庭用戶每戶每月增加約6元至13.5元不等。桶裝瓦斯部分則可能因回補差價不調整。

《蘋果日報》報導，國際油價上揚導致LNG天然氣進口氣源成本增加，近期天然氣價格呈上漲趨勢，預估下月的天然氣價格每度將調漲0.2到0.3元不等，以家庭用戶平均月用約30至45度來說，每月增加約6元至13.5元不等。

報導提到，因目前是桶裝瓦斯的使用淡季，預估下月的桶裝瓦斯價格每公斤將調降1元，但因先前中油暫時吸收的金額，到3月止每公斤還有5元，因此在回補差價的考量下，4月份桶裝瓦斯價格將暫不調整。

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  • 圖為示意圖。（資料照，記者王藝菘攝）

    圖為示意圖。（資料照，記者王藝菘攝）

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