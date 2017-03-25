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崇佑-KY去年EPS達0.4元 配息0.9元

2017-03-25  15:08

〔記者張慧雯／台北報導〕崇佑-KY（5543） 去年全年營收達10億元、稅後淨利0.1億元、每股稅後盈餘（EPS）為0.4元，考量公司財務體質健全與營運資金充沛，經董事會決議擬配發每股現金股利0.9元，配發率達225％。

崇佑-KY表示，2016年下半年三大產品線受到客戶訂單減少與遞延情況，是整體營運表現下滑的主要因素。從2016年各產品營收比重來看，吊頂龍骨約41％，金屬天花板約22％，金屬隔間牆體則為28％。

展望未來，崇佑-KY計畫將在台灣設立子公司擴大接單業務，期待整合客戶在兩岸都有設廠的金屬建材需求，改變過去僅針對中國單一市場出貨與銷售的業務模式。

此外，崇佑-KY自有品牌Buima與Syntex金屬建材，已順利打進中國快速發展的半導體與科技業市場，將在此基礎上進一步發展多國統包整合的工程接單優勢，提升崇佑-KY金屬產品在兩岸半導體與科技業的市占率表現。

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  • 崇佑-KY董事長楊明洲看好今年營運會比去年好。（記者張慧雯攝）

    崇佑-KY董事長楊明洲看好今年營運會比去年好。（記者張慧雯攝）

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