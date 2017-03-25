辣椒去年第4季 EPS 0.28 虧轉盈 今年力拼全年獲利
2017-03-25 14:36
〔記者張慧雯／台北報導〕辣椒（4946）昨（24）日公布2016年財報，合併營收4.06億元、每股虧損2.40元。不過，辣椒表示，去年第4季推出既有遊戲內容改版及活動的策略下，已經由虧為盈，每股稅後盈餘（EPS）0.28元。
辣椒2016年積極轉型，除採專業分工合作及資源整合策略外，更有效控管其營業成本及費用，大幅減少其支出，並穩定發展推出各既有熱門遊戲，包含《全民打棒球Online》、《FreeStyle Online》、《FREESTYLE 2 Online》、《信喵之野望》、《大航海時代Online》、《大航海時代V》…等遊戲改版，維持各款遊戲人數及營收，整年度營收達4.06億元。
由於營運策略奏效，辣椒去年大幅降低其虧損，第4季更轉虧為盈，而2016年仍因無形資產損失及提列關聯企業損失，致使本期淨損為0.68億元，每股虧損2.40元，但相較往年表現已逐漸回溫。
展望今年，辣椒1月已交出亮眼成績，營收突破22個月來新高點，將力拼全年獲利，未來除積極拓展既有熱門遊戲人數及營收，除推出遊戲改版外，更將推出各式虛實結合的活動，開發更多潛在玩家，讓更多玩家可加入健康休閒享樂的行列。
辣椒也表示，今年預計將再推出2款線上遊戲大作，持續搶攻線上遊戲市場。第一款將於今年5月推出最多玩家喜愛的RPG大作，搶占暑假商機。
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