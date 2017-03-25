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快來對發票！1-2月千萬獎號在這裡

1-2月統一發票中獎號碼今開出。發票示意圖。（記者吳佳蓉攝）

2017-03-25  12:41

［記者吳佳蓉／台北報導］統一發票開獎囉！1-2月統一發票中獎號碼今開出，千萬特別獎獎號為「82885130」；中獎民眾4月6日起可開始領獎，領獎期限至7月5日。

200萬元特獎獎號則為「59729884」；3組頭獎中獎號碼分別是「04598625」、「13193259」及「87827366」。本期增開1組6獎（200元）獎號則為「125」。

此外，財政部也提醒，去年11-12月千萬中獎發票，至今仍有6張未領，其中金額最小的為桃園市龜山區文化一路統一超商開出的20元純喫茶紅茶發票。去年11-12月200萬中獎發票也仍有4張未領。提醒民眾快找找家中發票，在5月5日前仍可兌領。

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