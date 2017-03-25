3/25重要財經新聞一覽
自由時報財經︰輝山乳業作假帳 改寫港股閃崩紀錄
ＭＳＣＩ明晟中國指數成分股「輝山乳業」（見圖，取自輝山乳業官網）週五傳出大股東挪用卅億人民幣投資瀋陽房地產，於港股交易盤中突然跳水狂瀉九十一％、創最大跌幅紀錄，中午收盤跌幅達八十五％，市值蒸發三二○億港元（約一二五八億台幣），緊急宣布午後停牌（停止交易）。
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蘋果日報財經︰FOSSIL攜仁寶 強攻智慧錶
智慧手錶3年內市場規模將突破8000萬支，吸引國際精品大廠競相投入，富思集團（FOSSIL）攜手仁寶（2324）在巴賽爾錶展一口氣發表旗下14個品牌智慧腕錶，多達300個產品設計，富思也透露台灣將於第3季推出Emporio Armani Connected的觸控螢幕腕錶、Michael Kors Access智慧腕錶。
工商時報財經︰16檔大啖前瞻基建 爆發
國家前瞻基建計畫啟動，行政院長林全公布未來8年將投入8,824億元預算，推展數位、綠能、城鄉、水環境及軌道等5項重大建設，透過政府投資提升台灣成長動能。市場預估，由此衍生的內需商機將逐步發酵，包括智邦、億光、中鋼等16檔概念股可望受惠，分食投資大餅商機。
中國時報財經︰《財星》全球50大領導人 蔡英文排第8
美國《財星》（Fortune）雜誌的2017年「50大領導人」排行榜23日出爐，蔡英文總統名列第8（見圖，摘自Fortune網站），在入榜的各國政治領袖中排名最前，甚至高於德國總理梅克爾。《財星》指出，蔡總統在去年12月，與當時的美國總統當選人川普通電話，打破1979年以來慣例，引發全球矚目，「對於這位在美國與中國之間審慎行進的台灣首位女總統而言，是個大膽之舉。」
星島日報財經︰輝山半小時插85% 主席否認挪用資金
輝山乳業（6863）昨日上午收市前最多曾暴跌超過90%，市值蒸發逾320億元，連曾經出手狙擊的沽空機構渾水也表示驚訝。輝山乳業不利傳聞滿天飛，包括大股東兼主席楊凱挪用公司資金炒樓失利、公司帳目有問題、楊凱所抵押的股份遭斬倉，更有指有管理層已經「出走」。楊凱否認公司出問題，並指是沽空活動導致股價大挫。
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