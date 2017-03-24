大樂透摃龜！ 今彩539頭獎開出2注
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月24日）開獎的第106000028期大樂透，頭獎摃龜；第106000071期今彩539，頭獎2注中獎，每注可得獎金800萬元，由台南市東區崇文里生產路269號1樓的富全彩券行及苗栗縣通霄鎮通西里福德路77號1樓的允贏彩券行開出。
第106000028期大樂透中獎號碼為：「24、36、39、41、45、49，特別號：22」。頭獎、貳獎均摃龜；參獎共32注獲得，每注可得6萬715元；肆獎共60注獲得，每注可得2萬1587元；伍獎共1579注獲得，每注可得2255元；陸獎共2007注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬1835注獲得，每注可得400元；普獎共2萬8800注獲得，每注可得400元。
第106000028期49樂合彩中獎號碼為「24、36、39、41、45、49」，四合共17注中獎，每注可得獎金20萬；三合共159注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4577注中獎，每注可得1250元。
第106000071期今彩539中獎號碼為「06、11、15、32、35」，頭獎2注獲得，每注可得800萬元；貳獎共184注獲得，每注可得2萬元；參獎共6289注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬3451注獲得，每注可獲得50元。
第106000071期39樂合彩中獎號碼為「06、11、15、32、35」，四合共3注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共97注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5647注中獎，每注可得1125元。
第106000071期3星彩中獎號碼為「194」，正彩共22注中獎，每注可得1萬2500元。
第106000071期4星彩中獎號碼為「6429」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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