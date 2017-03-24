大樂透、今彩539 開獎囉！

2017-03-24 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月24日）台彩各項開獎獎項及獎號。

今彩539：06、11、15、32、35。

39樂合彩：06、11、15、32、35。

3星彩：194。

4星彩：6429。

大樂透：24、36、39、41、45、49，特別號：22。

49樂合彩：24、36、39、41、45、49。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。