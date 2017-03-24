大樂透、今彩539 開獎囉！
2017-03-24 21:02
〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月24日）台彩各項開獎獎項及獎號。
今彩539：06、11、15、32、35。
39樂合彩：06、11、15、32、35。
3星彩：194。
4星彩：6429。
大樂透：24、36、39、41、45、49，特別號：22。
49樂合彩：24、36、39、41、45、49。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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