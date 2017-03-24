第二階段創業天使投資方案匡列10億元 拉天使投資人入列
2017-03-24 20:24
〔記者陳梅英／台北報導〕第一階段創業天使投資方案10億元即將用罄，國發基金管理委員今日通過第二階段的創業天使投資方案即日起上路，同樣由國發基金匡列10億元，只是從補助改為與民間天使投資人共同投資，提供新創企業創立初期營運資金，並借重天使投資人投資經驗，提供被投資事業後續輔導咨詢與網絡連結。
國發會於2013年底推出創業天使計劃補助新創企業取得第一桶金，迄今3年多，累計到今年2月底，共審議2486案，通過276案，平均通過率11.1%，累計通過金額8.69億元，距離當初匡列10億元額度，剩下不到2億元。
日前國發會對創業天使計劃進行了檢討，為了健全新創事業投資市場機制，引導天使投資人與創投業者投資風險性高的早期新創，第二階段的創業天使不再是補助性質，而是改為投資模式，尤其是與天使投資人共同投資，以扶植風險性較高的新創企業為目的，非以財務獲利報酬為單一考量。
根據國發基金管理會今日通過的「行政院國發基金創業天使投資方案」，
這裡所指的天使投資人包含下列五項：天使投資基金、創業投資事業、天使投資組織、天使投資俱樂部成員以及加速器或育成中心。
投資對象是由國發基金與天使投資人共同投資成立未滿3年、實收資本額不超過8000萬元，登記於台灣的新創事業或是主要營業活動在台灣的境外新創事業。
若新創事業獲得天使投資人推薦者，將優先考量投資，國發基金對單一公司投資金額不超過500萬元，國發基金投入金額不會低於天使投資人，但最多不超過被投資公司股權或募資金額的2成。
為了激勵天使投資人提供被投資事業後續輔導咨詢以及網絡連結，該計劃也定有激勵措施與退場機制。
官員指出，此方案公告後，即日起可接受申請
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 「最後一秒才知道要變這樣！」柯P化身火影忍者
- 經典賽》太難忘！台灣這個半局被官網認證最經典（影音）
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 NT$880bn budgeted for infrastructure
- NBA》哈登太狂！一數據笑傲聯盟29隊
- 為闖名號！ 22歲小弟竟率眾追砍堂主級人物
- 這隻警犬好神！牠一見壞人就生氣
- 北市都更案「不同意戶」 想借住柯P爸媽家撲空
- 衰遇暴衝運將 賴芊合：這社會怎麼了
- 副領隊出商品 鋒哥可望創先例
- 經典賽》瓊斯奪冠大放厥詞 莫里納怒：你什麼都不了解
- 利菁淚控羅霈穎恐嚇 曹西平一句話突破盲點
- 微思客》《美女與野獸》：童話裡的人、獸與愛
- 結婚9年流產4次 金曲歌后「怕不能動」拒尪求愛
- 日月光30億捐款流向 議會排專案報告
- 農藥限量爭議 食藥署、農委會維持放寬決議
- 端節連假離島管制航線 3/27日上午8點開放訂位
- 春季踏青遊花海 菊島風情華山樂
- 男友心疼侯怡君 爆當年利菁在節目羞辱她
- 「愛妳不到就毀掉你！」男冒用照片PO文毀人起訴
- 地表最強前夫！楊大正貸款助鄭宜農發片
- 黃遠衝動硬來 林予晞不吃這套
- 黎明汙水處理廠完成階段性任務 中市議員籲廢除
- 中信兄弟季前分析》黃衫再起 牛棚決勝
- 【往事留聲機】妥瑞男孩與我
- 南應大服設展 極光、空污、原住民等元素上身
- 裝了支架不乖乖吃藥 3度心肌梗塞
- 《中英對照讀新聞》Why protesters are sending books to the White House 抗議人士為何要寄書到白宮
- 經典賽》大聯盟製作影片台灣隊入鏡 赫見我國旗（影音）
- 民間建停車場 南市府補助一半
- 時尚織夢1：Chanel 火箭升空
- 被問何時結婚 余文樂掏出香蕉當武器
- 布魯斯黃姵嘉樹林浪漫 兩人都濕了
- 看問題》拚經濟五箭 執行率是關鍵
- 醫訊》燒燙傷病友組合唱團 用音樂開啟人生新章
- 國民黨：支持溫和漸進、社會和諧的年金改革
- 玩真的！LTN好禮瘋狂送加碼至8萬個獎項
- 田馥甄重考! 全都為了小夜曲
- 漫遊藝術史》【韓劇藝術史】聽說「鬼怪」家的梅瓶非常厲害！
- 這照片有問題？ 老白男會商大砍女性生產福利
- MLB》曾說經典賽像垃圾 費城人投手大改觀
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：第二階段創業天使投資方案匡列10億元 拉天使投資人入列
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分