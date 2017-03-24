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第二階段創業天使投資方案匡列10億元 拉天使投資人入列

2017-03-24  20:24

〔記者陳梅英／台北報導〕第一階段創業天使投資方案10億元即將用罄，國發基金管理委員今日通過第二階段的創業天使投資方案即日起上路，同樣由國發基金匡列10億元，只是從補助改為與民間天使投資人共同投資，提供新創企業創立初期營運資金，並借重天使投資人投資經驗，提供被投資事業後續輔導咨詢與網絡連結。

國發會於2013年底推出創業天使計劃補助新創企業取得第一桶金，迄今3年多，累計到今年2月底，共審議2486案，通過276案，平均通過率11.1%，累計通過金額8.69億元，距離當初匡列10億元額度，剩下不到2億元。

日前國發會對創業天使計劃進行了檢討，為了健全新創事業投資市場機制，引導天使投資人與創投業者投資風險性高的早期新創，第二階段的創業天使不再是補助性質，而是改為投資模式，尤其是與天使投資人共同投資，以扶植風險性較高的新創企業為目的，非以財務獲利報酬為單一考量。

根據國發基金管理會今日通過的「行政院國發基金創業天使投資方案」，

這裡所指的天使投資人包含下列五項：天使投資基金、創業投資事業、天使投資組織、天使投資俱樂部成員以及加速器或育成中心。

投資對象是由國發基金與天使投資人共同投資成立未滿3年、實收資本額不超過8000萬元，登記於台灣的新創事業或是主要營業活動在台灣的境外新創事業。

若新創事業獲得天使投資人推薦者，將優先考量投資，國發基金對單一公司投資金額不超過500萬元，國發基金投入金額不會低於天使投資人，但最多不超過被投資公司股權或募資金額的2成。

為了激勵天使投資人提供被投資事業後續輔導咨詢以及網絡連結，該計劃也定有激勵措施與退場機制。

官員指出，此方案公告後，即日起可接受申請

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  • 第二階段創業天使投資方案匡列10億元，拉天使投資人一起投資（記者陳梅英攝）

    第二階段創業天使投資方案匡列10億元，拉天使投資人一起投資（記者陳梅英攝）

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