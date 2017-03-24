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稅改座談會 高志尚：勿重蹈一例一休覆轍

2017-03-24  19:35

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部賦稅署今與台灣經濟學會舉辦租稅改革座談會，代表工商協進會出席的義美食品董事長高志尚表示，之前「一例一休」修法時看似很有道理，但沒有考慮服務業、科技業等需求，希望這次股利所得課稅改革不要重蹈「一例一休」覆轍。

「股利所得及兩稅合一制度改革」研究計畫主持人、文化大學會計系教授徐偉初表示，過去實施兩稅合一的歐美國家，現在絕大多數都已經不再實施了，「我們應該去想，當兩稅合一沒有辦法達成原本想要的效果時，甚至對所得分配有負面影響，那該怎麼辦？」

徐偉初建議，股利所得可採分離課稅，但沒有辦法採取單一稅率，不然影響租稅公平，可採3級稅率，以20%為基準點，加設較高及較低的稅率；或者股利所得可採「定額免稅」或「定率免稅」；同時將營所稅由17%提高至20%，對稅收不會有很大的衝擊。

不過，中國科技大學商學院長曾巨威反對分離課稅，因為股利所得稅負是否過高，跟兩稅合一是否重複課稅是兩件事，如果把綜所稅最高45%稅率降低到40%，內外資稅負差異就會縮小很多，且可維持綜所稅累進課稅精神，股利所得則可採定額免稅或定率免稅，如此不會讓稅制更加支離破碎。

高志尚表示，兩稅合一是時候該取消了，但他也擔心重蹈「一例一休」的覆轍。他說，之前「一例一休」修法時，看似很有道理，但沒有考慮到服務業、科技業等需求，勞基法是早期訂定的法律，並不符合現在的產業需求。

高志尚說明公會的意見，首先，營所稅17%是否提高要慎重考慮，尤其美國川普政府準備將營所稅降至15%；綜所稅最高稅率應調降，建議比照南韓降至30%；未分配盈餘加徵10%是否取消應列入討論。

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  • 財政部賦稅署今與台灣經濟學會舉辦租稅改革座談會，工商協進會監事會召集人、義美食品董事長高志尚（右一）表示，之前「一例一休」修法沒有考慮服務業、科技業等需求，希望這次稅改不要重蹈「一例一休」覆轍。（記者鄭琪芳攝）

    財政部賦稅署今與台灣經濟學會舉辦租稅改革座談會，工商協進會監事會召集人、義美食品董事長高志尚（右一）表示，之前「一例一休」修法沒有考慮服務業、科技業等需求，希望這次稅改不要重蹈「一例一休」覆轍。（記者鄭琪芳攝）

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