| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國民黨坦承：認購的高麗菜不知哪來的
 首頁 > 財經

波若威去年每股獲利4.11元 轉虧為盈

2017-03-24  17:59

〔記者王憶紅／台北報導〕波若威（3163）2016年營收32.74億元，毛利率21.93%，稅後盈餘2.99億元，每股稅後盈餘4.11元，較前一年每股虧損0.97元，轉虧為盈。

董事會擬配發每股現金股息2.2元，以今日收盤價60.5元估算股利率為3.6%。

法人指出，波若威去年在WDM（光波長分合產品）、OIN（光纖連接產品）出貨成長，營運出現轉機，而受惠固定、行動網路匯流技術成熟，系統廠商設備升級時程加快，以及高速、高頻寬的傳輸需求強力，數據中心趨向大型化與光纖化下，預期WDM、OIN將維持高成長，今年波若威營收有機會再成長。

廣告
  • 波若威股價走勢圖。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

    波若威股價走勢圖。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜鱈魚排
好下飯✧麻油松阪豬
鐵鑄鍋料理能補鐵？
低脂奶奶泡更綿密？
轉寄

標題：波若威去年每股獲利4.11元 轉虧為盈


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月24日‧星期五‧丁酉年二月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.