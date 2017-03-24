波若威去年每股獲利4.11元 轉虧為盈

2017-03-24 17:59

〔記者王憶紅／台北報導〕波若威（3163）2016年營收32.74億元，毛利率21.93%，稅後盈餘2.99億元，每股稅後盈餘4.11元，較前一年每股虧損0.97元，轉虧為盈。

董事會擬配發每股現金股息2.2元，以今日收盤價60.5元估算股利率為3.6%。

法人指出，波若威去年在WDM（光波長分合產品）、OIN（光纖連接產品）出貨成長，營運出現轉機，而受惠固定、行動網路匯流技術成熟，系統廠商設備升級時程加快，以及高速、高頻寬的傳輸需求強力，數據中心趨向大型化與光纖化下，預期WDM、OIN將維持高成長，今年波若威營收有機會再成長。