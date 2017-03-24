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台經院孫明德：台股萬點隨時可破

2017-03-24  17:01

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣萬點關卡徘徊已久，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，近期台股萬點如果不破，台股上萬點可能要等下半年，但他對今年台灣股市樂觀，認為國際資金充裕，「萬點隨時可破」，長期投資人能否賺到錢？他認為還是要謹慎。

孫明德指出，台股在9800多點已經很久了，若4捨5入早就是萬點，執著於萬點破不破沒有意義，只是會覺得奇怪，外資如果多買一點，萬點就過了，外資為何不出手？他認為這與美國4月就要公佈匯率操縱國名單有關，因為外資也怕是最後一個出場的人，這很像是賽局理論，大家猜來猜去，於是就在這裡卡關。

孫明德說，距離4月已經不遠，如果現在萬點不破，他認為接下來4月、5月要攻萬點的機會就不大，因為資金可能在美國匯率操縱國名單公佈前就會先行退場，而5月股市向來會淡一點，因為有大股東繳稅賣股票問題，接下來就只好等下半年7月、8月業績、股利題材發酵。

不過孫明德認為今年股市表現不需要太憂心，主因政府對股市有很多放寬措施，加上國際之間資金還是充裕，就算美國聯準會升息3次、台灣也跟進，利率還是很低，「萬點隨時可破」。

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  • 台經院主任孫明德。（資料照，記者方賓照攝）

    台經院主任孫明德。（資料照，記者方賓照攝）

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