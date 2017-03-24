富邦人壽帳上未實現損益 去年第4季蒸發近千億

2017-03-24 16:50

〔記者廖千瑩／台北報導〕富邦金控今舉行法說，因去年第4季金融市場波動劇烈，子公司富邦人壽至去年底備供出售金融資產仍有64億元的未實現虧損，對照去年第三季底備供出售金融資產未實現利益317億元，一來一往等於帳上蒸發了381億元，若加計持有至到期跟無活絡部位，富邦壽金融資產未實現損益，上季等於蒸發近千億元。

富邦金今天召開法說，會中公布富邦人壽至前年底金融資產未實現損失約新台幣120億元，至去年第3季底為止，帳上金融資產未實現利益一度轉為845億元，不過第4季隨市場波動，至去年底又呈現約96億元的損失，短短3個月蒸發了941億元。

另法人也關切富邦金旗下富邦華一銀行在中國發展狀況，富邦華一銀行行長詹文嶽說，中國實體經濟沒有顯著改變，民間投資沒有提振，人民幣貶值壓力短時間內也沒有消除，後續美元走勢仍待觀察。