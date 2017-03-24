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量縮狹幅盤整 新台幣收平盤30.488元

2017-03-24  16:08

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現量縮狹幅盤整格局，缺乏明確方向，終場以平盤30.488元兌1美元作收，台北外匯經紀公司成交量降至4.93億美元。

累計本週新台幣共升值1.38角，升幅為0.45％；展望下週，外匯交易員表示，近期新台幣升勢雖有所趨緩，但下週適逢月底、季底出口商作帳拋匯旺季，預料匯價仍將面臨一定程度的升值壓力。

新台幣今以30.495元開出，最高30.476元、最低30.507元，終場收30.488元。

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  • 新台幣匯率今天呈現量縮狹幅盤整格局，缺乏明確方向，終場以平盤30.488元兌1美元作收。（資料照，記者李靚慧攝）

    新台幣匯率今天呈現量縮狹幅盤整格局，缺乏明確方向，終場以平盤30.488元兌1美元作收。（資料照，記者李靚慧攝）

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