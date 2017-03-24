中租控股2月獲利同期新高 將配現金股利3.4元

2017-03-24 17:05

〔記者李靚慧／台北報導〕中租-KY（5871）自結2月稅後獲利再創同期新高。中租控股董事會已通過2016年股利分派案，擬每股配發現金股利3.4元，中租股價今日重回70元，若除息後順利填息，殖利率近5%，股利分派案將由5月股東會決議。

中租-KY今日公告2017年2月單月自結合併稅後純益6.1億元，創同期新高、年增19%，累計1至2月合併稅後純益12.7億元、年增20%，累計每股稅後純益（EPS）1.12元。

分析各市場的獲利佔比，台灣、中國及東協地區累計獲利分別成長4%、30%及25%，其中中國市場今年新增業績較去年成長，且資產品質逐月趨穩，台灣及東協地區則隨總應收款及放款增加，獲利穩定成長。